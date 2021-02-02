Сбежавший из Северной Кореи дипломат усомнился в возможности денуклеаризации

Бывший и.о. главы посольской миссии Северной Кореи в Кувейте Рю Хён, сбежавший из страны, усомнился в возможности денуклеаризации. Об этом он рассказал CNN.

По мнению дипломата, глава КНДР Ким Чен Ын не откажется от ядерного арсенала, но скорее всего захочет договориться о сокращении вооружений. Тем самым он надеется облегчить международные санкции, которые наносят ущерб экономике страны. По словам Рю Хёна, «ядерная мощь Северной Кореи напрямую связана со стабильностью режима». Он предположил, что Ким Чен Ын рассчитывает, что ядерное оружие станет «ключом к его выживанию».

Дипломат также рассказал о поставках оружия из Северной Кореи в Сирию в период с 2010 по 2013 год. В это время сам Рю Хён работал с сирийцами и знал о том, что Дамаску поставляют реактивные системы залпового огня и системы противовоздушной обороны. Однако после начала гражданской войны в Сирии Пхеньян якобы был вынужден отозвать поставки.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Бывший президент США Дональд Трамп рассказывал, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.