Фотография лидеров на саммите G7 стала мемом

Фотография с саммита «Большой семерки» (G7) в британском графстве Корнуолл, на которой лидеры стран стоят на расстоянии друг от друга, соблюдая социальную дистанцию, вызвала шутки в сети и стала мемом. На это обратили внимание журналисты The Hill.

На групповом фото, сделанном в первый день саммита, запечатлены все лидеры «Большой семерки», в том числе президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

Пользователи Twitter превратили изображение, на котором лидеры стоят в нескольких футах друг от друга из-за пандемии коронавируса, в мем, отмечая, что политики выглядят как коллекция игрушечных фигурок, хор или поп-группа. Ведущий шоу на CBS Стивен Колберт (Stephen Colbert) также запостил фото в Twitter. «Прежде чем я закажу эти фигурки, знает ли кто-нибудь, можно ли их вынуть и поиграть с ними, или они приклеены к подставке?» — пошутил он.

Другие пользователи социальной сети редактировали фото, совмещая его с другими популярными мемами, включая культовое изображение сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который сидит, скрестив руки и ноги, в пальто и рукавицах на инаугурации Байдена.

Ранее странное поведение президента США на саммите G7 сняли на видео.

Саммит «Большой семерки» проходит в графстве Корнуолл, Великобритания. Встречи продлятся до 13 июня.