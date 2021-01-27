Куклу в виде насмешившего соцсети Сандерса купили за полтора миллиона рублей

Вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, ставшего героем мемов из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена и насмешившего соцсети, купили за 20,3 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Newsweek.

46-летняя жительница Техаса Тоби Кинг (Tobey King) связала крючком 22-сантиметровую фигурку сенатора в том же наряде и позе, в котором его запечатлели на торжественной церемонии.

Женщина опубликовала снимок своей работы в соцсетях, а затем решила выставить куклу на аукцион eBay, пообещав отдать всю выручку на благотворительные обеды нуждающимся в организацию Meals on Wheels.

Материалы по теме Спустился с небес Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов? «Парень из низов» Как Джо Байден пережил череду личных несчастий и накопил миллионы долларов

За одну ночь ставки на игрушку превысили 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). На следующий день кукла была продана за 20,3 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей) человеку, пожелавшему остаться неизвестным.

«Этот парень собрал 20,3 тысячи долларов для Meals on Wheels! Победитель желает остаться анонимным, этот человек украл мое сердце! Спасибо всем, кто репостил, комментировал и ставил лайки моей кукле Берни. Вы помогли привлечь внимание к аукциону, который поможет множеству людей!» — высказалась американка.

Ранее в январе Берни Сандерс нашел способ заработать на своем меме с инаугурации Байдена. Согласно материалу, на сайте марки Bernie, посвященной деятельности сенатора, начали продавать свитшот с изображением политика, которое было сделано во время инаугурации Байдена. Стоимость вещи составила 45 долларов (3365 рублей). На данный момент одежда полностью распродана.