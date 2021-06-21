США понадеялись на возобновление диалога с Северной Кореей

США надеются, что КНДР вскоре ответит на предложение Вашингтона о возобновлении диалога. Об этом заявил специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким, сообщает ТАСС.

Сон Ким напомнил о недавнем заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации с Соединенными Штатами. «Мы будем готовы и к одному, и к другому [сценарию], поскольку до сих пор ожидаем ответ от Пхеньяна на наши предложения о переговорах», — отметил американский дипломат.

Сон Ким подтвердил приверженность США делу полной денуклеаризации Корейского полуострова посредством дипломатии, а также выступил за развитие межкорейского диалога, сотрудничества и сближения.

В марте представитель Госдепартамента США Джалина Портер рассказала о нескольких безуспешных попытках американских властей связаться с Северной Кореей. Портер отметила, что США пытались связаться с КНДР по нескольким каналам.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре 2020-го в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации: Пхеньян отказывается сокращать запасы ядерного оружия в одностороннем порядке.