В США заговорили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19

Некоторым категориям граждан может понадобиться третья, дополнительная доза вакцины от коронавируса. Такое мнение в эфире телеканала CNN высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, его слова приводит ТАСС.

Комментируя вероятность назначения дополнительной, бустерной дозы вакцины, инфекционист указал, что это вполне возможно. По его словам, такое решение могут принять в отношении наиболее уязвимых групп населения.

К этой категории он отнес людей со слабой иммунной системой, переживших операцию по трансплантации, а также страдающих аутоимунными заболеваниями и борющихся с раком с помощью химиотерапии.

Ранее россиянам назвали способ достичь максимальной эффективности вакцинации. По словам внештатного специалиста по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук Сусанны Харит, достичь желаемого эффекта можно при соблюдении одного условия при ревакцинации.