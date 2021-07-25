США рассмотрят введение обязательной вакцинации и возвращение масочного режима

США рассматривают введение обязательной вакцинации и возвращение масочного режима в качестве мер борьбы с пандемией на фоне роста заболеваемости коронавирусом, об этом сообщил телеканал CNN, передает ТАСС.

По данным источников, администрация президента Джо Байдена решает вопрос о том, чтобы предоставить третью, дополнительную дозу вакцины группам населения, находящимся в зоне риска. Инициатива пока не получила одобрения регулятора. Кроме того, идут дискуссии о возврате рекомендаций относительно ношения масок. Данное решение, тем не менее, может оказаться неудобным с политической точки зрения, поскольку многие ограничения и требования «были торжественно отменены».

Отмечается, что на Байдена «оказывают давление», чтобы он выступил с требованием обязательной вакцинации определенных групп населения на фоне массового нежелания американцев прививаться. Власти обсуждают решение, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают им трудности в работе.

По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место в мире по статистике заболеваемости и смертности от коронавируса. Выявлено более 34 миллионов случаев инфицирования и свыше 610 тысяч летальных исходов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием американцев к действующему лидеру Джо Байдену. Он отметил, что его преемник неоднократно говорил об успехах своей администрации в распространении вакцин, и напомнил, что они были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), пока предшественник занимал президентское кресло.

