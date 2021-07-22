Байден заявил о пандемии непривитых в США

Президент США Джо Байден, выступая перед общественностью в штате Огайо, заявил, что в Соединенных Штатах идет пандемия непривитых. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN.

«У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете», — подчеркнул глава американского государства.

Он призвал людей, опасающихся вакцинации, задавать вопросы, чтобы развеять их сомнения. Байден подчеркнул, что вакцинация разработанными к настоящему моменту препаратами позволяет защититься от всех штаммов коронавируса, в том числе от «дельты», который легче передается и является более смертоносным для тех, кто ни имеет иммунитета.

Президент США также прокомментировал свое заявление о том, что социальные сети дезинформацией «убивают людей». Он заявил, что порядка 45 процентов всех фейков исходят от 12 человек, которые размещают записи в Facebook. «И я сказал, что они убивают людей, их дезинформация убивает людей. Это не шутка, это то же самое, что сказать своему ребенку переходить улицу на красный свет», — сказал глава Белого дома.

Он заключил, что администрация американского лидера использует все пути распространения достоверной информации. По словам Байдена, лучшее, что можно сделать для возвращения доверия к ученым — прислушиваться к ним и не вмешиваться, поскольку они сами пытаются исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объяснил снижение темпов вакцинации в США недоверием американцев к действующему лидеру Джо Байдену. «Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», — заявил экс-глава Белого дома.

