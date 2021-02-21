Мир
 
Последние новости
Тихановская посчитала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии
Сын Айзы и Гуфа попал в больницу
Стали известны призовые Медведева за выступление на Australian Open
Начать ограничивать вес чиновников предложили с Жириновского
«Лестер» победил и вышел на второе место в АПЛ
В Ливии заявили о нападении на кортеж главы МВД ПНС страны
Ограничения веса чиновников сочли нарушением прав человека
На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом
Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел
Вдова Андрея Мягкова возмутилась слухами о своей бедности
Новости партнеров
Прослушать новость

Американцам предсказали ношение масок до 2022 года

Перейти в «Мою Ленту»
Автор: Marco Passaro / Keystone Press Agency

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в общественных местах до 2022 года из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Фаучи предсказал, что вспышки заболевания еще будут возникать в стране в течение продолжительного времени, однако массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

Ранее президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире, а также больше всего смертей. По состоянию на 21 февраля в стране выявлено более 28 миллионов заражений и более 497 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден предрек полмиллиона смертей от коронавируса в США
США откажутся от поставок вакцин в другие страны ради вакцинации американцев
Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля