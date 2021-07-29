В США нашли еще одно подтверждение лабораторного происхождения коронавируса

Французская разведка еще в 2017 году предупреждала своих американских коллег об опасности, которая может исходить от Уханьского института вирусологии. По мнению политиков, опрошенных Fox News, это может быть очередным подтверждением лабораторного происхождения коронавируса.

По данным Госдепартамента США, опасения были вызваны проблемами с биологической безопасностью в Уханьской лаборатории. При этом представители ведомства не уточняют, что именно французская разведка нашла в Китае.

Париж помогал Пекину создать высокотехнологичную лабораторию для изучения вирусов в 2004 году. После этого Франция контролировала работу учреждения в контексте исследований, однако уже в 2017 году китайцы выгнали французов из проекта.

В США неоднократно высказывали мнение о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. Такую возможность не исключают представители ЦРУ и высшие должностные лица в администрации президента Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом китайская сторона отрицает такие предположения. В частности, представители Уханьского института вирусологии указывают, что до 31 декабря 2019 года учреждение не изучало вирус и не сталкивалось с ним.