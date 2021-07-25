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Известный медицинский журнал посчитали виновником пандемии

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Фото: Shen Bohan / Globallookpress.com

Один из самых известных и авторитетных медицинских журналов The Lancet посчитали виновником пандемии и обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса в Ухани, пишет Daily Mail.

Британский медицинский исследователь и директор Wellcome Trust Джереми Фаррар (Jeremy Farrar) в своей книге рассказал, что издание с первых дней появления коронавируса в Ухани имело доступ к исследованиям, доказывающим передачу вируса от человека к человеку. Редакция в этих условиях, по мнению Фаррара, работала непрофессионально: она не стала публиковать данные «отважных китайских ученых» и не обратилась к мнению известных медиков. По мнению критика, журналисты не стали печатать эти статьи, так как были под давлением китайских властей.

Автор книги напомнил, что уже в декабре 2019 года китайские ученые говорили о чрезвычайной опасности COVID-19 из-за того, что его могут передавать люди, не имеющие симптомов. Быстрые действия редакции и ответственность могли спасти мир от пандемии, уверен Фаррар.

С исследователем согласен британский политик Боб Сили. «В то время, когда каждая секунда была на счету, The Lancet полагался только на эксклюзивную информацию о неизвестном вирусе, вместо того, чтобы как можно быстрее сделать ее достоянием общественности, — добавил он. — Он должен был проинформировать мировых ученых, врачей и специалистов в области общественного здравоохранения как можно скорее».

В конце марта Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В отчете говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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