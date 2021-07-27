В Белом доме заявили о продолжении войны с коронавирусом

Борьба с коронавирусом в США продолжается, страна находится по-прежнему в середине пандемии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы на войне, мы продолжаем быть на войне с вирусом», — подчеркнула она. Таким образом пресс-секретарь американского лидера прокомментировала информацию о том, что в США может возобновиться масочный режим, вне зависимости от того, есть у гражданина прививка, или нет.

Псаки добавила, что контролирующие органы будут своевременно оценивать ситуацию с опорой на научные данные. Она также не согласилась с мнением о том, что американцы будут разочарованы требованием носить средства индивидуальной защиты и напомнила, что вакцинация снижает риски.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают введение обязательной вакцинации и возвращение масочного режима в качестве мер борьбы с пандемией на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По данным источников, администрация президента Джо Байдена также решает вопрос о том, чтобы предоставить третью, дополнительную дозу вакцины группам населения, находящимся в зоне риска.

