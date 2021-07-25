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В США сообщили о вспышке неизлечимой инфекции из-за грибков-мутантов

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Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

В ряде больниц в штате Техас и в Вашингтоне врачи обнаружили неизлечимую грибковую инфекцию Candida auris. Об этом сообщает New York Times.

Этот грибок-мутант стал невосприимчив к существующим лекарствам. Его сложно уничтожить в лечебных учреждениях — Candida auris способен размножаться на любых поверхностях, включая перила, ручки для каталок, а также медицинское оборудование. Для здорового человека грибок относительно безопасен, но в случае попадания в организм с ослабленным иммунитетом из-за онкозаболевания или коронавируса он становится смертельным.

Так, в США треть пациентов, заразившихся этой инфекцией, умерли в течение 30 дней. Однако оговаривается, что они уже были серьезно больны и нельзя с уверенностью говорить, что причиной смерти стал именно грибок.

15 февраля российский ученый рассказал о новой сложности лечения COVID-19 в стационарах. По словам Артемия Гончарова, в больницах начали появляться экстремально устойчивые к лекарствам бактерии, и пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Этот мутировавший грибок в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.

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