Ученые получили новые данные о заражении штаммом «дельта» от вакцинированных

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что ученые получили новые данные, доказывающие, что вакцинированные люди могут быть переносчиками «дельта»-варианта коронавируса. Большое количество вируса может присутствовать в носоглотке людей, что указывает на необходимость продолжать носить маски. Однако само исследование будет опубликовано позднее. Об этом сообщает The New York Times.

Тревожное открытие противоречит тому, что ученые ранее наблюдали у вакцинированных людей, инфицированных предыдущими версиями вируса, которые были не способны заразить других людей. Это может означать, что даже полностью вакцинированные представляют такую же опасность для окружающих, как и непривитые люди.

По состоянию на 29 июля, в США в среднем регистрируется 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день. Если вакцинированные люди действительно передают дельта-вариант, они могут вносить свой вклад в рост заболеваемости, хотя, вероятно, в меньшей степени, чем непривитые. Те ученые, кто уже ознакомился с результатами нового исследования, говорят, что оно убедительно доказывает необходимость ношения масок в помещениях даже теми, кто уже получил две дозы вакцины.

Ранее Рошель Валенски уже заявляла о снижении эффективности вакцин против индийского штамма коронавируса и о возможности его распространения привитыми людьми. Она призвала вакцинироваться и не пренебрегать правилами индивидуальной защиты. «Вакцинация по-прежнему предотвращает тяжелое течение заболевания, госпитализацию и смерть, даже в случае со штаммом "дельта"», — напомнила специалист.