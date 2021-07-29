Терапевт предупредил об опасности нового андского штамма коронавируса

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Лентой.ру» рассказал об опасности нового андского штамма коронавируса. По его словам, антителам будет сложнее блокировать новый вирус, что может значительно повысить риск заражения у непривитых и еще не болевших людей.

Японские ученые ранее обнаружили новые свойства андского штамма коронавируса «лямбда». По их словам, он устойчив к иммунитету и способен уклоняться от уже выработанных организмом антител.

Новый вирус против старых антител

Врач предупредил, что мутации коронавируса связаны прежде всего с изменением его структуры: когда меняется структура шипа, меняется и сам вирус, он начинает по-другому атаковать организм.

«Тем не менее антитела подстраиваются не под шипы, а под определенный рецепторный аппарат вируса, — говорит Кондрахин. — Наши антитела, по сути, универсальны, это большой пептидный конгломерат, связывающий собой источник угрозы. Так что можно говорить не о том, что новый штамм полностью устойчив к иммунитету, а о том, что антитела будут менее эффективны, не смогут полностью закрыть собой вирус и не дать прикрепиться к клетке».

Кондрахин отметил, что при наличии прививки или антител к болезни определенный иммунный ответ все равно будет, однако он может оказаться недостаточным и выздоровление затянется на более продолжительный срок.

«Вспомните, когда мы впервые столкнулись с коронавирусом, у нас вообще не было никаких антител. И только спустя какое-то время мы их получили. То же самое и теперь, только в более удачном для нас варианте: у нас уже есть антитела, знакомые с возбудителем, им просто потребуется какое-то время на перестройку», — успокоил врач.

Специалист добавил, что с течением времени люди будут все чаще сталкиваться с новыми штаммами COVID-19. Причем это уже не обязательно измененный уханьский вирус — новые вариации вполне могут оказаться результатом мутаций других, диких форм коронавируса.

«О том, как протекает болезнь новым штаммом, информации пока нет, это нам только предстоит выяснить, — уточнил врач. — Но, в любом случае, к его появлению мы более или менее готовы, по сути, вопрос только в том, удастся ли антителам блокировать вирус за условные 12 часов или за 24. Настоящая опасность кроется в том, что однажды могут измениться не антигенные свойства, а само тело вируса. Это приведет к быстрейшему попаданию в организм и, соответственно, ухудшению течения болезни».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выявила распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах. Уточнялось, что речь идет об относительно молодом варианте COVID-19, который впервые был выявлен в Перу в декабре 2020 года. В основном он наблюдается в Северной и Южной Америке.