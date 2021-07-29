Выявлена способность «лямбда»-варианта COVID-19 скрываться от иммунитета

Японские биологи обнаружили, что «лямбда»-вариант COVID-19, распространяющийся по ряду стран Южной Америки, имеет способность скрываться от иммунитета человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в bioRxiv.

«Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — сообщили ученые.

Группа молекулярных биологов под руководством доцента Токийского университета Кея Сато проследила за проникновением «лямбда»-варианта COVID-19 и других его новых вариаций в культуры клеток. В результате была раскрыта важная роль трех ключевых мутаций, которые характерны для нового варианта SARS-CoV-2.

Исследования показали, что «лямбда»-вариант коронавируса так же активно заражал клетки, как и различные вариации индийского штамма «дельта плюс», которые считаются на сегодняшний день одними из самых заразных форм инфекции.

Выяснилось, что повышенная заразность «лямдба»-варианта коронавируса связана с двумя мутациями — T76I и L452Q. Из-за их появления был изменен характер сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2. Также исследователями было обнаружено, что менее активно происходило соединение частиц нового штамма SARS-CoV-2 с антителами вакцинированных пациентов.

В среднем для нейтрализации «лямдба»-варианта коронавирусной инфекции необходимо примерно в 1,5 раза больше антител, чем для борьбы с другими его мутациями. Эта особенность вируса объясняется удалением значительной части его генома, кодирующей так называемый NTD-домен. Так специалисты называют особый регион оболочки вируса, куда крепится S-белок, который отвечает за проникновение в клетку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выявила распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах.

«Лямбда»-вариация SARS-CoV-2 (C.37) сейчас находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций штамма, включая L452Q и F490S. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала «лямбда»-вариант как вариацию, требующую пристального наблюдения. В ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19 более заразны и усиливают резистентность к антителам, хотя доказательств тому пока недостаточно, чтобы говорить об этом наверняка. В настоящее время министерство здравоохранения Великобритании проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса.

