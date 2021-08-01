В США допустили ухудшение ситуации с коронавирусом

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться. Его слова приводит ТАСС.

В то же время, считает он, страна сможет избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта». «Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой», — прокомментировал Фаучи.

Ранее США предрекли резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за «дельта»-штамма. По мнению опрошенных The Washington Post экспертов, в августе число новых случаев COVID-19 в сутки может достичь 300 тысяч.

Специалисты считают, что рост заболеваемости может быть связан с новым штаммом вируса, а также снятием ограничений и возвращением американцев к нормальной жизни. Отмечается, что за прошедшую неделю в США в среднем фиксировали около 70 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

Президент страны Джо Байден допускал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех жителей страны. Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах.