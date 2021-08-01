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В США рассказали о новом «эпицентре» распространения коронавируса

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

В американском штате Флорида был зафиксирован рекордный показатель по заболеваемости COVID-19, за сутки там выявили 21,6 тысячи новых случаев. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), передает Bloomberg.

Отмечается, что на Флориду приходится около 20 процентов всех новых инфицирований, что делает штат новым «эпицентром» распространения болезни. Кроме того, в этом штате больше всего пациентов нуждаются в госпитализации

Ранее США предрекли резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за «дельта»-штамма. По мнению опрошенных The Washington Post экспертов, в августе число случаев заражения COVID-19 в стуки может достичь 300 тысяч. Специалисты считают, что рост заболеваемости может быть связан с новым штаммом вируса, а также снятием ограничений и возвращением американцев к нормальной жизни. Отмечается, что за прошедшую неделю в США в среднем фиксировали около 70 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что с трудом достигнутые успехи в борьбе с пандемией COVID-19 оказались под риском или вовсе перечеркнуты, а системы здравоохранения во многих странах перегружены. Он пояснил, что эпидобстановку осложняет «дельта»-вариант коронавируса, который обнаружили уже в 132 странах мира.

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