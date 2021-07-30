ВОЗ предупредила о перечеркнутых успехах в борьбе с пандемией

С трудом достигнутые успехи в борьбе с пандемией COVID-19 оказались под риском или вовсе перечеркнуты, а системы здравоохранения во многих странах перегружены. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на регулярном брифинге, трансляция которого велась в YouTube.

Глава ВОЗ пояснил, что эпидобстановку осложняет «дельта»-вариант коронавируса, который обнаружили уже в 132 странах мира. По его словам, за последние четыре недели в пяти из шести регионов мира заболеваемость выросла на 80 процентов, а в Африке на 80 процентов увеличилась смертность.

Тедрос напомнил, что ВОЗ предупреждала что коронавирус мутирует и продолжит это делать. «К настоящему моменту возникло четыре варианта, вызывающих озабоченность, и их будет больше, пока вирус продолжает распространяться», — сказал он. По его словам, ВОЗ стремится добиться вакцинации не менее 40 процентов населения всех стран мира к концу этого года и 70 процентов — к середине следующего, но до достижения этих целей еще далеко.

Ранее глава ВОЗ заявил, что чем масштабнее распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем «дельта»-вариант. Он отметил, что с увеличением количества вариантов повышается шанс того, что один из них сможет увернуться от вакцин.