Вирусолог оценил шанс появления невосприимчивого к вакцинам штамма коронавируса

Профессор Института иммунологии Ла-Хойи доктор Шейн Кротти считает маловероятным появление полностью невосприимчивого к вакцинам штамма коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

По мнению вирусолога, шансы такого развития событий равны нулю, поскольку это не соответствует паттерну поведения вируса. Он также отметил, что иммунная система человека имеет множество разных стратегий распознавания патогенов. Поэтому даже в том случае, если им удается обойти иммунитет, в организме есть и другие антитела, которые все еще могут распознать вирус.

Кротти также добавил, что в настоящее время самым серьезным вызовом является «дельта»-штамм коронавируса, отличительной чертой которого является скорость распространения. Как пояснил эксперт, из-за того, что данный вариант COVID-19 более быстрый, он больше воспроизводится в организме, в связи с чем его труднее остановить. В то же время Кротти напомнил, что существующие вакцины работают против данного штамма.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что чем масштабнее распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще опаснее, чем «дельта»-вариант. Он отметил, что с увеличением количества вариантов повышается шанс того, что один из них сможет увернуться от вакцин.