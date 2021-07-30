В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории

Китайское издание «Жэньминь жибао» заподозрило американскую лабораторию в Форт-Детрике в утечке опасных вирусов. Отмечается, что она была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в ее окрестностях.

Лаборатория, по данным газеты, является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского «Отряда 731». Отмечается, что в июле 2019 года в двух домах престарелых неподалеку были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза, а в сентябре в докладе штата Мэриленд, где расположено учреждение, упоминалась «пневмония, связанная с электронными сигаретами» и стремительный рост заразившихся.

Также появились сообщения о значительном увеличении числа респираторных заболеваний необъяснимого происхождения, после чего Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально объявили о закрытии лаборатории в Форт-Детрике.

«Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Все детали были скрыты под предлогом "национальной безопасности" и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», — отметили в издании.

Там добавили, что вспышка коронавируса нового типа произошла в США на месяц раньше, чем в Китае. Кроме того, Национальные институты здравоохранения страны заявляли, что еще в декабре 2019 года коронавирус начала медленно распространяться по территории Соединенных Штатов, пишет «Жэньминь Жибао».

Газета подчеркнула, что американские власти отказываются от собственного расследования и проверки другими структурами. Авторы статьи заключили, что Вашингтону не удастся уклониться или скрыться от этой темы, поскольку он должен придерживаться принципов прозрачности и справедливости, а также позволить ученым из других стран изучить ситуацию.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что с трудом достигнутые успехи в борьбе с пандемией COVID-19 оказались под риском или вовсе перечеркнуты, а системы здравоохранения во многих странах перегружены. Он пояснил, что эпидобстановку осложняет «дельта»-вариант коронавируса, который обнаружили уже в 132 странах мира.