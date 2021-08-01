России предсказали еще три года напряженной борьбы с коронавирусом

Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов. «У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая», — сказал Горелов.

29 июля в России третий раз за месяц была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19: за сутки скончались 799 человек с подтвержденным диагнозом. Такие же показатели смертности были зафиксированы в стране 16 и 24 июля. Общее число смертей вследствие коронавируса в июле стало максимальным за всю пандемию: с 1 по 31 июля умерли 23 349 человек.

Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 6 288 677 граждан, жертвами инфекции стали 159 352 человека, выздоровели — 5 625 890. Параллельно с этим медики фиксируют резкий рост числа заболевших COVID-19 детей.