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В России выявили 22 804 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 22 804 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 288 677. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

22 804
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2484 случая), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1658) и Нижегородской области (535). Меньше всего — в Ненецком (12 случаев) и Чукотском автономных округах (9).

За сутки в стране скончались 789 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 159 352.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 271, общий — 5 625 890.

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