Эксперты оценили вероятность массовых увольнений из-за обязательной вакцинации

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова и директор ярославского филиала компании Ирина Котусенко оценили вероятность массовых увольнений или перехода работников в другие сферы из-за обязательной вакцинации. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Игнатовой, массового перехода работников из сфер, где ввели обязательную вакцинацию, не будет. Она пояснила, что рынок труда в России на данный момент переживает дефицит кадров, на котором сказывается и текущая демографическая ситуация. Кроме того, эксперт обратила внимание на общее снижение миграционного потока в страну и отложенный спрос на персонал в прошлом году.

Котусенко добавила, что в данном вопросе нет «волшебной таблетки», поэтому надо исходить из корпоративной культуры. В случае, если в компании выраженные директивные методы, то заигрывание с сотрудниками вызовет обратную реакцию, отметила она. При этом в рамках демократичной корпоративной культуры необходимо говорить и мотивировать сотрудников открыто.

Ранее Минтруд назвал россиянам, не сделавшим прививки от коронавируса, условие отстранения от работы без сохранения зарплаты. Это возможно, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации. К работникам, у которых есть медицинские противопоказания, это не относится.

