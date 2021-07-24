Россиянам без прививок назвали условие отстранения от работы без зарплаты

Минтруд назвал россиянам, не сделавшим прививки от коронавируса, условие отстранения от работы без сохранения зарплаты. Рекомендации Минтруда России и Роспотребнадзора опубликованы на сайте ведомства.

В тексте сказано, что отстранить приказом без сохранения заработной платы следует в случае, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса. К работникам, у которых есть медицинские противопоказания, это не относится.

На каком основании?

Основание для отстранения — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В тексте сказано, что если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель также должен издать приказ об организации прививок и ознакомить с ним сотрудников под роспись. При этом работодателям запретили разглашать данные о прохождении вакцинации сотрудниками без их согласия.

Работник, прошедший вакцинацию, представляет информацию о вакцинации в кадровое подразделение организации. Данные о прохождении/непрохождении вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без согласия работника Рекомендации Минтруда и Роспотребнадзора о неразглашении данных о вакцинации

Непривитым — на удаленку

Непривитым сотрудникам можно работать дистанционно, если позволяет специфика работы. Отмечается, что работодатель вправе по собственной инициативе или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленный формат работы. Однако таким правом рекомендуется пользоваться только в том случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации. Тем сотрудникам, кто решил вакцинироваться от COVID-19, рекомендуется предоставить дополнительный выходной. При этом по своему усмотрению работодатель может предоставить его как дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением заработной платы или присоединить его к следующему отпуску.

Дадут ли выходной?

В документе Минздрава и Роспотребнадзора говорится, что работодатель вправе сам решать, как поддержать вакцинированных сотрудников. Им могут дать оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы или возможность присоединить их к очередному отпуску. «Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса России повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом», — уточняется в рекомендациях. Также работодателей призвали распространить официальную информацию о текущей эпидситуации с коронавирусом в регионе и об эффективности вакцинации против COVID-19.

Обязательная вакцинация

Ранее 23 июля обязательная вакцинация для части граждан объявлена на Камчатке. Прививку должны сделать работники сферы услуг и госслужащие. Перед этим обязательную вакцинацию для части населения ввели в Красноярском крае. Первой о такой мере объявила Москва. Вслед за столицей аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

