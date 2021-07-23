Минтруд разрешил непривитым сотрудникам работать дистанционно

Непривитым сотрудникам можно работать дистанционно, если позволяет специфика работы. Об этом говорится в совместных разъяснений Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах. Документ опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Отмечается, что работодатель вправе по собственной или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленный формат работы. Однако таким правом рекомендуется пользоваться только в том случае, если у сотрудника есть противопоказание к вакцинации.

Тем сотрудникам, кто решил вакцинироваться от COVID-19, рекомендуется предоставить дополнительный выходной. При этом по своему усмотрению работодатель может предоставить его как дополнительный оплачиваемый день отдыха с сохранением заработной платы или присоединить его к следующему отпуску.

Ранее Минтруд назвал необходимую долю вакцинированных от COVID-19 сотрудников. Сообщается, что доля привитых и переболевших коронавирусом сотрудников в трудовых коллективах организаций должна достигать 80 процентов.