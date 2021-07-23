Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения объемов тестирования на COVID-19 и призвал наращивать их до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора. Мишустин заметил, что в ряде регионов эта работа отстает. Об этом глава правительства сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его слова приводит РИА Новости.

Мишустин отметил, что важно вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему помощь, а также это необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации.

Глава правительства добавил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, а также посоветовал санитарным врачам занимать более активную позицию, а регионам следовать рекомендациям врачей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России увеличиваются темпы производства вакцин от коронавируса. Министр пояснил, что вопросы доставки партий вакцин от коронавируса отработаны, Минздрав контролирует ситуацию. Он также отметил, что к производителям вакцин предъявляются высокие требования, потому что спрос на прививки в России растет.

Сегодня стало известно, что первую прививку от COVID-19 в России получили около 35 миллионов человек.