Мурашко заявил об увеличении темпов производства вакцин от COVID-19 в России

В России увеличиваются темпы производства вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

Министр пояснил, что вопросы доставки партий вакцин от коронавируса отработаны, Минздрав контролирует ситуацию. Мурашко также заявил, что к производителям вакцин предъявляются высокие требования, потому что спрос на прививки в России растет.

По словам главы Минздрава, можно быть уверенными в качестве вакцин, которые производятся в стране. Он объяснил, что каждая партия проходит несколько этапов контроля.

На заседании президиума Михаил Мурашко также заявил, что в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах темпы вакцинации от COVID-19 выросли в три раза.

Ранее глава Минздрава рассказал о продолжении работы над новыми вакцинами от коронавируса. В частности, речь идет о тех препаратах, которые дают более длительную защиту от инфекции.

Министр здравоохранения рассказал, что от COVID-19 в России первым компонентом привито 35 миллионов человек.