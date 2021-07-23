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Мурашко заявил о росте темпов вакцинации от COVID-19 в три раза в ряде регионов

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Темпы вакцинации от коронавируса увеличены в три раза в некоторых регионах России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что в три раза темпы вакцинации выросли в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Он добавил, что первую прививку от коронавируса сделали 35 миллионов россиян.

По словам Мурашко, сейчас под медицинским наблюдением в России находится 897 тысяч больных с подозрением на COVID-19. Из них 78 процентов лечатся амбулаторно. Глава Минздрава добавил, что в ряд регионов России будут направлены медицинские бригады.

Ранее Михаил Мурашко заявил о продолжении работы над новыми вакцинами от коронавируса. Он отметил, что речь идет о тех препаратах, которые дают более длительную защиту. Кроме того, глава Минздрава назвал все российские вакцины подходящими для повторной вакцинации.

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