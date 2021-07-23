Мурашко заявил о продолжении работы над новыми вакцинами от COVID-19

В России продолжается работа по поиску новых вакцин от COVID-19, в том числе таких, которые дают более длительную защиту. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко на мероприятии «Разберемся в вакцинах вместе», организованной российским обществом «Знание», передает РИА Новости.

«Поиск идет и продолжается, в том числе поиск решений таких, чтобы была и более длительная защита, и от вариантов коронавируса», — заявил Мурашко.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании вакцины «Спутник V» раскроют в октябре, а информацию по остальным российским вакцинам от COVID-19 опубликуют в конце 2021-го или начале 2022 года. Он подчеркнул, что объем обследований и наблюдений колоссален и поблагодарил все врачебное сообщество и пациентов, которые вели дневник самонаблюдения после вакцинации. Таких, по его словам, 30 процентов.