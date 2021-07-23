Минтруд назвал условие отстранения непривитых россиян без сохранения зарплаты

Непривитых от коронавируса работников следует отстранить от работы приказом без сохранения зарплаты, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации. Такое условие содержится в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В тексте сказано, что если в регионе вводят вакцинацию по эпидпоказаниям, работодатель также должен издать приказ об организации прививок и ознакомить с ним сотрудников под роспись.

В этом же документе Минтруд напомнил, что работодателям нельзя разглашать данные о прохождении вакцинации сотрудниками без их согласия, так как они являются персональными.

23 июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первую прививку от COVID-19 в России получили около 35 миллионов человек. По словам министра, в стране активно наращиваются темпы производства однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Это, в свою очередь, позволит поставлять большее количество препарата в регионы.

Все российские вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций, заявил руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов. Ученый выразил уверенность в том, что в настоящий момент все зарегистрированные в России препараты от COVID-19 «защищают от известных вариантов, но расслабляться нельзя».