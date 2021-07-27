В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без cертификатов о вакцинации

В Чечне гражданам, которые не сделали прививку от COVID-19, запретили ходить в магазины и мечети. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Вахит Усмаев в эфире ЧГТРК «Грозный».

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справки и сертификатов о вакцинации», — уточнил он.

Усмаев отметил, что такое же требование коснется всех точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов. Однако он не рассказал, как будут покупать продукты жители, которые не прошли вакцинацию.

«Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — заключил он.

Ранее в Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части жителей. Таким образом, вакцинировать необходимо не менее 90 процентов сотрудников здравоохранения, образования и торговли, а также работников сферы транспорта и туризма. Помимо этого, прививку должны сделать госслужащие, члены избирательной комиссии республики, а также те, кто работает в СМИ и сфере косметических услуг.