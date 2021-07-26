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Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население Чечни от COVID-19

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население республики от коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания в правительстве региона, его слова передает ТАСС.

Руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев сообщил главе республики, что план по вакцинации в Чечне выполнен на 60 процентов в 11 районах.

«Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60 процентами», — заявил Кадыров. Он считает, что это единственный способ победить пандемию.

Кроме того, он обратился к населению республики с призывом прививаться своевременно. Также глава региона подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению врачей, а не людей, не имеющих ничего общего с медициной.

В Чечне за все время пандемии зарегистрировали 15 342 случая заражения коронавирусом. В России за все время пандемии выявили 6 149 780 случаев заболевания COVID-19.

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