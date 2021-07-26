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В Москве выявили минимум случаев заражения COVID-19 с мая

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За минувшие сутки в Москве выявили 2629 случаев заражения COVID-19 — минимальное значение с мая, когда коронавирус обнаружили у 2614 жителей столицы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в России зафиксировали 23 239 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии COVID-19 составило 6 149 780.

Больше всего заражений выявлено в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Магаданской области (29) и Ненецком автономном округе (12).

Кроме того, за последние сутки в России от COVID-19 скончались 727 человек, всего с начала пандемии — 154 601.

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