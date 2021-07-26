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В России выявили 23 239 новых случаев коронавируса

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России за минувшие сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 149 780. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зафиксировали 24 072 заболевших.

Больше всего заражений выявили в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Магаданской области (29) и Ненецком автономном округе (12).

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 727 человек, всего с начала пандемии — 154 601.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 200, общий — 5 506 834.

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