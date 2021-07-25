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В России за сутки выявили 24 072 новых случая коронавируса

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России за минувшие сутки выявили 24 072 новых случая COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 126 541. Об этом сообщается на сайте оперштаба.

Накануне было зарегистрировано 23 947 случаев заражения COVID-19.

24 072
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3406 случаев), Московской области (2191 случаев) и Санкт-Петербурге (1934 случаев). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (шесть случаев), Ненецком автономном округе (15 случаев) и в Магаданской области (27 случаев).

За сутки зарегистрировано 779 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 153 874 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 678, за весь период выздоровели 5 490 634 человек.

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