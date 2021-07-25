Ученый назвал три фронта борьбы с коронавирусом

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев назвал три фронта борьбы с коронавирусом. По его словам, это защита, помощь зараженному и спасение пациента при тяжелых поражениях организма. Об этом пишет радио Sputnik.

Специалист отметил, что наибольших успехов удалось достичь в первом направлении, то есть в разработке вакцин. Он добавил, что это наиболее эффективный способ борьбы с инфекцией на данный момент, однако патоген очень изменчив.

«Если вакцина работала против исходного штамма, то со временем вирус "учится" бороться с иммунной защитой, и эффективность прививки ослабевает. Эволюция вируса идет, и все уже не настолько радужно, но тем не менее вакцина — это единственный способ существенно снизить опасность заболевания», — подчеркнул Скулачев.

Он добавил, что во втором случае, когда человек заражен, но не имеет серьезных последствий, используется второй способ борьбы, это лекарство, которое представляет из себя специфические вещества-ингибиторы, не дающие размножаться патогену. Однако в его разработке существенного прорыва не произошло.

Третье направление — это спасение тяжелобольных пациентов, пояснил ученый. По его мнению, оно самое перспективное, поскольку «оно не про вирус, а про человека». «Придумать препарат, который сведет COVID-19 до уровня не очень опасного гриппа, – это самое перспективное направление», — заключил вирусолог.

Ранее врачи назвали длительность промежутка между прививками от гриппа и COVID-19. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что интервал составляет месяц, причем последовательность не имеет значения. Его коллеги порекомендовали проконсультироваться с докторами и вакцинироваться «лучше поздно, чем никогда».

