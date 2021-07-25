Врач рассказал о проблемах с мышлением у пациентов с COVID-19

Заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров рассказал, как коронавирус влияет на мозг. Его слова приводит издание «Невские новости».

Как заявил врач, некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления. «Мы фиксировали случаи, когда страдала и долговременная память. Механизм этого уже понятен. Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга», — сказал он, добавив, что присходит микротравмирование сосудов, и кровь в головной мозг не поступает.

Кроме того, подчеркнул специалист, COVID-19 повреждает мелкие сосуды мозга, что похоже на хроническое нарушение мозгового кровообращения. Однако врач заявил, что все проблемы можно решить, если правильно подобрать терапию.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус может нести опасные последствия для детей. По его словам, несмотря на то, что у детей заболевание протекает легче, у них могут развиваться различные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт.