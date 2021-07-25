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Врачи рассказали о влиянии коронавируса на внимание и память

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Фото: Nacho Doce / Reuters

Как и любой вирус, коронавирус негативно сказывается на капиллярном кровотоке и оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему, что может привести к проблемам с вниманием и памятью. Об этом предупредил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, его слова приводит ТАСС.

Федорович пояснил, что из-за ухудшения кровотока мозг фактически голодает. Кроме того, любой человек, только что перенесший заболевание, быстро утомляется, и ему требуется больше времени на отдых. «Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет», — подчеркнул эксперт.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов, в свою очередь, рассказал, что после ковида люди нередко жалуются на ухудшение памяти, а вот проблемы с концентрацией внимания встречаются гораздо реже. По словам Ениколопова, полное восстановление когнитивных функций может занять не меньше месяца. В то же время у ряда переболевших также наблюдаются психологические проблемы — люди жалуются на подавленное настроение, тревогу и депрессию.

Ранее заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров рассказал, как коронавирус влияет на мозг. По его словам, некоторые пациенты переживают панические атаки и сталкиваются с расстройством памяти и мышления.

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