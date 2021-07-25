В России впервые с мая снизилось количество случаев коронавируса за неделю. Об этом сообщает ТАСС на основе собственных подсчетов.

В стране после майских праздников впервые выявили меньше заболевших COVID-19 за неделю — 168 408 против 174 800. Таким образом, зафиксировано снижение на 3,7 процента. По информации оперативного штаба, за все время пандемии был выявлен 6 126 541 инфицированный. ТАСС поясняет, что это примерно 4,2 процента населения.

Уточняется также, что коэффициент распространения инфекции снизился за семь дней с 1,02 до 0,99 процента.

При этом, по данным агентства, смертность в стране все еще остается высокой. В последние 20 дней ежедневно становится известно о свыше 700 смертях, вызванных последствиями COVID-19. «Летальность новой болезни продолжает медленно расти», — подытоживает ТАСС. Увеличился показатель с 2,49 до 2,51 процента.

В России также продолжает медленно расти число выздоровевших от COVID-19 — в период с 19 по 25 июля было зарегистрировано 149 403 пациента против 141 012 на прошлой неделе. Таким образом, с начала пандемии вылечились 5 490 634 человека (89,6 процента инфицированных).

За минувшие сутки в России выявили 24 072 новых заболевших COVID-19. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3406 случаев), Московской области (2191 случаев) и Санкт-Петербурге (1934 случаев).

