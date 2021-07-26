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Тува обогнала Москву по коэффициенту распространения коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тува стала лидером по числу выявленных случаев COVID-19 на 1000 человек. С середины апреля на первом месте была Москва, сообщает РБК.

Сейчас в Туве на 1000 жителей приходится 12,8 случая коронавируса, в Москве — 12,5.

В Туве за последние сутки зафиксировано 180 случаев заражения COVID-19. Максимальный прирост был зарегистрирован 18 июля — тогда сообщалось о 196 заболевших.

Из-за роста числа новых случаев COVID-19 в Туве 17 июля ввели локдаун. Республика остается единственным регионом, где приняты подобные меры. Сейчас жителям разрешено передвигаться по улице только на работу или по неотложным делам. Также детям до 14 лет нельзя быть на улице без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что впервые с мая в России снизилось количество случаев коронавируса за неделю —168 408 против 174 800. Кроме того, коэффициент распространения инфекции снизился за семь дней с 1,02 до 0,99 процента.

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