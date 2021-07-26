Мэра Москвы попросили отменить требование о ношении перчаток

Рестораторы Москвы попросили мэра города Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток для сотрудников общепита, говорится в письме председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова. Об этом пишут «Известия».

В документе утверждается, что из-за коллизии в нормативно-правовых актах за отсутствие перчаток массово выписывались штрафы, а заведения несут огромные издержки. Дело в том, что при составлении методических рекомендаций по организации работы общепита в условиях пандемии, которые были утверждены в мае 2020 года, было установлено, что перчатки никак не защищают работников и не замедляют скорость распространения коронавируса, утверждается в письме «Деловой России». Потому требование по ношению перчаток заменили на обязательную обработку рук дезинфицирующими салфетками и антисептиками, что было закреплено в предписании главного санитарного врача по Москве и в распоряжении департамента торговли и услуг столицы в июне прошлого года.

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Однако при проверках все равно составлялись протоколы об административных правонарушениях в отношении тех заведений, где сотрудники находились на рабочих местах без перчаток. Основанием служил указ «О введении режима повышенной готовности», который вышел раньше указанных предписаний и предполагает обязательное ношение перчаток. Поэтому Сергей Миронов попросил мэра установить единые профилактические требования и внести в указ изменения, отменяющие необходимость носить перчатки.

Предложение «Деловой России» поддерживают также в Федерации рестораторов и отельеров. Там считают, что перчатки должны носить не сотрудники, а только гости заведений. При этом член Ассоциации юристов России Артем Коростелев указал, что привлекать заведения к административной ответственности в связи с отсутствием перчаток — вполне законно, поскольку это предусматривается указом мэра, а также следует из Кодекса об административных правонарушениях, предполагающего штраф до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в свою очередь заметил, что в мире в приоритете не ношение перчаток, а использование масок и соблюдение социальной дистанции.

Ранее в июне и июле московские кафе и рестораны столкнулись с трудностями в период действия системы QR-кодов в Москве, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса на фоне сильного роста заболеваемости. За три недели ее действия, с 28 июня по 18 июля, число клиентов в местах общественного питания снизилось на 40 процентов по сравнению с тремя предыдущими неделями, подсчитывали в «Сбериндексе».