В России подсчитали число закрывшихся кафе и ресторанов за год из-за COVID-19

2ГИС подсчитал число закрывшихся в крупных российских городах кафе и ресторанов за последний год из-за COVID-19. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и еще в нескольких городах. Об этом сообщает «Газета.ру».

Специалисты сравнили, сколько кафе было открыто на 1 июля 2021 года и в начале года, а также год назад (1 июля 2020 года). В 2ГИС пояснили, что при подсчете прекративших работу заведений, учитывались только те из них, которые закрылись окончательно или сменили формат.

Выяснилось, что в Москве за год закрылось или сменило формат 1644 заведения общепита среди наиболее распространенных форматов (кафе, ресторан, кофейня, бар и т.п.). При этом открылось 2033 новые точки (включая новые заведения сетевых форматов). В итоге количество заведений выросло на 389.

Так, в Омске за полгода число ресторанов снизилось на 3,6 процента (было 139, стало 134), за год — на 2,9 процента (было 138). Кафе за полгода стало меньше на 9,41 процента (было 425, стало 385), за год — на 1,79 процента (было 392). В Самаре количество ресторанов за полгода сократилось на 2,45 процента (было 245, стало 239), за год — на 5,53 процента (было 253). Число кафе за полгода уменьшилось на 6,35 процента (было 425, стало 398), за год — на 8,72 процента (было 436).

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова рассказала, что за время действия системы QR-кодов рестораны без веранд в Москве лишились до 85 процентов выручки.

В марте Росстат раскрыл данные о чистой прибыли средних и крупных компаний России в 2020 году. Наиболее убыточными оказали угольная отрасль и общепит.