Агрегаторы такси в Подмосковье начали отстранять водителей без QR-кодов

В Подмосковье агрегаторы такси начали отстранять от заказов водителей без прививки от COVID-19 и QR-кода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На данный момент от заказов отключены 30 водителей. «Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60 процентов вакцинации сотрудников», — заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

Областной Минтранс вместе с Роспотребнадзором проводят проверки соблюдения противоэпидемических мер компаниями и таксистами. Наличие QR-кодов у водителей проверяется в дороге, также рассматриваются те компании, в которых зарегистрирован низкий уровень вакцинации сотрудников.

Водителям такси до 15 июля нужно было получить первый компонент вакцины от COVID-19, а до 15 августа — второй компонент.

13 июля в Московской области стартовала кампания по вакцинации от коронавируса иностранных водителей такси и курьеров. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, за первые дни планировалось провакцинировать порядка 20 тысяч человек.