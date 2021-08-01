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Инфекционист оценил влияние вакцинации на вероятность заразить членов семьи

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Фото: ALEXEY MALGAVKO / Reuters

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил влияние вакцинации от коронавируса на вероятность заразить членов семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, один привитый в семье в три раза снижает вероятность заболеть COVID-19 для других ее членов. Врач подчеркнул, что даже вакцинированный человек в случае заражения выделяет вирус, однако намного меньше, чем больной без прививки. В таком случае выделяемый зараженным человеком вирус не такой активный и не мутирует в организме, добавил Тимаков.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг риск заболеть коронавирусом из-за вакцинации. Идея о том, что прививка повлечет заражение COVID-19, является «спекуляцией антиваксеров». По мнению Проценко, убеждение о заражении коронавирусом из-за вакцинации противоречит банальной логике. Врач считает, что эту мысль можно оценить не иначе как спекуляцию антиваксеров, которая заставляет людей идти против рационального.

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