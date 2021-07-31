Главврач Проценко опроверг риск заболеть COVID-19 из-за вакцинации

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг риск заболеть коронавирусом из-за вакцинации. Идея о том, что прививка повлечет за собой заражение COVID-19, является «спекуляцией антиваксеров», передает РБК.

«Спекуляции антиваксеров»

По мнению Проценко, убеждение о заражении коронавирусом из-за вакцинации противоречит «банальной логике». Врач считает, что эту мысль можно оценить не иначе как «спекуляцию антиваксеров», которая заставляет людей идти против рационального.

Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины Денис Проценко Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Медик объяснил, что человек считается полностью вакцинированным, когда проходит 14 дней после введения второго компонента препарата. Но россияне уже после первой прививки нередко «расслабляются» и «ощущают себя в доспехах» при том, что иммунитет к COVID-19 еще не успел полноценно сформироваться.

14 дней 14 дней после введения второго компонента вакцины от коронавируса — столько времени нужно, чтобы у человека сформировался иммунитет к COVID-19

Кроме того, Проценко негативно оценил позицию россиян, нежелающих вакцинироваться и заявляющих об ущемлении их прав. По его мнению, эта дискуссия также является спекуляцией. Медик описал ситуацию — «сценарий марта», при которой «антиваксер» (противник вакцинации от COVID-19 — прим. Ленты.ру) большую часть времени проводит дома, работает в дистанционном режиме с разрешения работодателя и заказывает продукты питания, еду через «прекрасно работающие сервисы». По мнению Проценко, в этом и заключаются «свободы», о которых спорят противники вакцинации.

Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями? Денис Проценко Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Полноценная вакцинация и масочный режим

Врач уверен, что единственным способом победить пандемию СOVID-19 является вакцинация. Он добавил, что после введения первого компонента стойкий иммунитет к вирусу не формируется. По словам медика, 90 процентов привитых пациентов, попавших в больницу в Коммунарке с COVID-19, получили только первую дозу препарата.

Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек. Поэтому маска — самая верная защита Денис Проценко Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточно высокие. Этот фактор не позволяет коренным образом справиться с пандемией, убежден пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Песков подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу». На данный момент привились от коронавируса более 34 миллионов россиян.