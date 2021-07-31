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Главврач Проценко опроверг риск заболеть COVID-19 из-за вакцинации

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг риск заболеть коронавирусом из-за вакцинации. Идея о том, что прививка повлечет за собой заражение COVID-19, является «спекуляцией антиваксеров», передает РБК.

«Спекуляции антиваксеров»

По мнению Проценко, убеждение о заражении коронавирусом из-за вакцинации противоречит «банальной логике». Врач считает, что эту мысль можно оценить не иначе как «спекуляцию антиваксеров», которая заставляет людей идти против рационального.

Медик объяснил, что человек считается полностью вакцинированным, когда проходит 14 дней после введения второго компонента препарата. Но россияне уже после первой прививки нередко «расслабляются» и «ощущают себя в доспехах» при том, что иммунитет к COVID-19 еще не успел полноценно сформироваться.

14
дней
14 дней после введения второго компонента вакцины от коронавируса — столько времени нужно, чтобы у человека сформировался иммунитет к COVID-19

Кроме того, Проценко негативно оценил позицию россиян, нежелающих вакцинироваться и заявляющих об ущемлении их прав. По его мнению, эта дискуссия также является спекуляцией. Медик описал ситуацию — «сценарий марта», при которой «антиваксер» (противник вакцинации от COVID-19 — прим. Ленты.ру) большую часть времени проводит дома, работает в дистанционном режиме с разрешения работодателя и заказывает продукты питания, еду через «прекрасно работающие сервисы». По мнению Проценко, в этом и заключаются «свободы», о которых спорят противники вакцинации.

Полноценная вакцинация и масочный режим

Врач уверен, что единственным способом победить пандемию СOVID-19 является вакцинация. Он добавил, что после введения первого компонента стойкий иммунитет к вирусу не формируется. По словам медика, 90 процентов привитых пациентов, попавших в больницу в Коммунарке с COVID-19, получили только первую дозу препарата.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточно высокие. Этот фактор не позволяет коренным образом справиться с пандемией, убежден пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Песков подчеркнул, что только вакцинация определенного процента населения поможет «обуздать эту заразу». На данный момент привились от коронавируса более 34 миллионов россиян.

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