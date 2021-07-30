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Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил предложение увеличить размер компенсации за осложнения, вызванные вакцинацией. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает РБК.

В ответ на обращение в Минздрав депутата Госдумы Федота Тумусова с предложением пересмотреть размер государственного единовременного пособия Мурашко назвал это целесообразным. Размер компенсации после пересмотра не уточняется.

Тумусов ранее предложил Минздраву ввести страхование жизни и здоровья каждого гражданина, делающего прививку от коронавируса, на 10 миллионов рублей.

В настоящее врем размер компенсации за осложнения после вакцинации составляет 10 тысяч рублей, он был установлен еще в 2000 году. На выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки. В случае смерти семья такого гражданина может получить 30 тысяч рублей.

В прошлом году в Совете Федерации предлагали более чем в 100 раз увеличить размер компенсации в случае осложнений после вакцинации. Ставшему инвалидом из-за прививки предлагалось выплачивать 1,2 миллиона рублей, в случае смерти его семье — 3,6 миллиона.

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