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Семьи погибших от коронавируса в Италии потребовали компенсацию

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Фото: Yara Nardi / Reuters

Семьи погибших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Италии потребовали правительство заплатить компенсацию. Об этом пишет Reuters.

Итальянцы считают, что власти страны не смогли оперативно отреагировать на эпидемиологическую угрозу в феврале 2020-го, когда в Ломбардии началась первая вспышка. По мнению родственников погибших, правительство не предприняло достаточно серьезных мер, которые могли бы уберечь людей.

Иск подали около 500 человек, которые требуют компенсации в размере 100 миллионов евро (122 миллиона долларов). Ответчиками выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. Сторона обвинения называет иск «рождественским подарком для тех, кто не сделал того, что требовалось».

В мае сообщалось, что десятки американцев и несколько компаний в США пытаются подать в суд на Китай за распространение коронавируса. Согласно им, власти КНР якобы не предприняли достаточных мер для первоначального устранения вируса и пытались скрыть то, что происходило в Ухане.

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