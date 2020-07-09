В Совфеде предложили в 100 раз увеличить выплаты за осложнения после прививки

В Совете Федерации предложили более чем в 100 раз увеличить размер компенсации в случае осложнений после вакцинации. Об этом в Facebook написала автор идеи, член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

В случае одобрения инициативы гражданин, ставший инвалидом из-за сделанной прививки, получит от государства 1,2 миллиона рублей. Если человек умрет, семье полагается 3,6 миллиона. «Необходимо повышать доверие граждан к вакцинации», — объяснила сенатор.

Она напомнила, что сейчас в случае возникновения инвалидности из-за вакцины пострадавшему выплачивается 10 тысяч рублей плюс ежемесячная доплата к пенсии в размере 1376 рублей 23 копейки. В случае смерти родственникам платят 30 тысяч. Павлова назвала эти суммы ничтожными и совершенно несоразмерными с тяжестью наступивших последствий.

Политик уточнила, что в Роспотребнадзоре и Минздраве не возражают против предложенных изменений к федеральному закону ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Сейчас сумма компенсаций обсуждается с правительством, готовится финансово-экономическое обоснование.

В 2019 году по всей России поствакцинальные осложнения наступили у 240 человек. В Челябинской области инвалидность получили семь человек. Последняя смерть в стране из-за прививки зафиксирована 16 лет назад, добавила Маргарита Павлова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!