В России начали продавать страховки от рисков вакцинации против COVID-19

Российские страховые компании начали продавать полисы от рисков вакцинации против COVID-19 либо добавлять этот пункт в уже существующие продукты. Стоимость такой страховки составит от 500 до 4000 рублей, пишут «Известия».

Материалы по теме Любой ценой. Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом «Нашим детям лечь и умирать?» В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?

Компенсация полагается застрахованному человеку в случае значительных последствий для здоровья после прививки, например, если случилась резкая аллергическая реакция, госпитализация или смерть. При гибели клиента полагается выплата около 500 тысяч рублей, в менее серьезных случаях — от 10 до 100 тысяч рублей. При этом в некоторых ситуациях пострадавший получит не денежную компенсацию, а оплаченное лечение в больнице.

Покупатель страховки не обязан доказывать, что осложнения начались именно после вакцинации. Ему достаточно предоставить сертификат о получении прививки и заключение врача о состоянии здоровья. Действие страхового полиса начинается со дня покупки. В некоторых компаниях есть ограничения по возрасту страхуемого лица — не старше 65 лет.

По данным издания, с конца декабря по конец марта страховку Росгосстраха купили 23 тысячи человек, сборы компании превысили 23 миллиона рублей. Всего в разных организациях подобный продукт купили менее пяти процентов жителей страны.

Ранее власти Якутии захотели провести обязательную вакцинацию от коронавируса в регионе и штрафовать предпринимателей за нежелание сотрудников прививаться, но вскоре отказались от этой идеи.