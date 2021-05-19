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Для сотрудников сферы услуг в России предложили ввести обязательную вакцинацию

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Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Практику обязательной вакцинации, уже существующую для категории служащих, стоило бы распространить на весь частный бизнес в сфере услуг. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает «Газета.ру».

Он отметил, что сейчас в стране практически весь сервис — частный, и для безопасности обслуживания посетителей работодатель в трудовом договоре может прописать условие о введении обязательной вакцинации для сотрудников.

Онищенко подчеркнул, что в законе прописано информированное согласие на прививку, и менять его сейчас нет смысла, а представители профессий, входящих в группу риска, уже получают прививку.

«Если на уровне трудового договора, то представьте, есть группы профессий, в которых обязательность прививки не нарушает закон. Это профессии групп риска: работники сферы обслуживания, транспорта. Они все наши медицинские обследования проходят, прививаются, если надо. Поскольку они являются группой риска, которая может представлять опасность», — пояснил Онищенко.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что принудительная вакцинация России в рамках действующего законодательства невозможна, для принятия такой меры необходимо серьезным образом менять законодательство. Специалист указала, что в соответствии с законом об охране здоровья, соотечественники имеют право добровольно принимать медицинскую помощь или отказываться от нее.

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